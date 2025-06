Arezo tem seis gols em 35 partidas pelo Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os próximos dias devem ser movimentados no CT Luiz Carvalho com o retorno do Grêmio aos trabalhos. A direção programa avançar em pontuais alterações no elenco pela proximidade com a janela de transferências.

O caso de Matías Arezo será analisado com uma conversa com o atacante após novas declarações sobre a possibilidade de retornar ao Peñarol.

Entrevista

Na avaliação inicial, do Departamento de Futebol gremista, o jogador não “passou do ponto”, na entrevista concedida à rádio El Espectador, do Uruguai, na última quarta-feira (18). Porém, o clube pretende conversar com o atleta para compreender o momento de carreira do centroavante.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na última sexta-feira (20), Alexandre Rossato, vice de futebol, disse que não há qualquer negociação em curso para o retorno de Arezo ao Peñarol:

— Vi um recorte que ele disse que, se caso o Peñarol queira, tinhaque falar com o Grêmio. Então, formalmente, uma proposta ao clube avaliar, junto com o atleta, se faz sentido ou não, a venda dos direitos econômicos para outro clube. Enquanto isso, ele é atleta do Grêmio, a gente confia e acredita no trabalho dele — afirmou.

Leia Mais 35 jogos e seis gols: os números de Arezo com a camisa do Grêmio

Bastidores

Nos bastidores, o Grêmio estima, no mínimo, recuperar o investimento realizado em julho de 2024 na contratação do atacante, que estava no Granada da Espanha. Na ocasião, o Tricolor bancou cerca de 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos.

A leitura interna é de que o Peñarol não possui condições financeiras para o investimento. Uma saída por empréstimo é descartada pela direção gremista. O São Paulo, que teve o nome ligado ao jogador nos últimos dias, garante não ter tratativas pelo centroavante.

Ponto final