Grêmio acerta contratação do volante Caíque

Caíque defendeu as cores do Juventude.

O Grêmio acertou os detalhes finais para a contratação do volante Caíque . O Tricolor aumentou a proposta salarial para o jogador, que acenou positivamente. O acordo entre os clubes também foi firmado, restando apenas a assinatura do contrato.

O Grêmio fechou com o Juventude por um modelo de negócio diferente do previsto inicialmente. Serão R$ 5 milhões de reais , e o empréstimo de mais dois atletas.

O vínculo com o jogador de 29 anos deve ser firmado até 2027. No entanto, cláusulas adicionais com gatilho de renovação preveem uma possível extensão para 2028.