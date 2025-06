Grêmio acerta contratação de Alex Santana

Alex Santana chegará por empréstimo junto ao Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Grêmio acertou o primeiro reforço na janela de meio do ano. O meio-campista Alex Santana, de 30 anos, reforçará a equipe tricolor e desembarca em Porto Alegre nos próximos dias.

Alex Santana chega por empréstimo até o fim do ano. O contrato prevê ainda uma opção de compra. A informação do acerto foi publicada inicialmente pelo canal Careca de Saber TV e confirmada por Zero Hora.

Na avaliação gremista, Alex Santana pode fazer mais de uma função no time de Mano Menezes. Além de sua posição de origem, o volante também pode atuar um pouco mais adiantado no meio-campo, auxiliando na criação de jogadas.

Alex Santana tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027 e não estava recebendo tantas oportunidades com Dorival Júnior. Na atual temporada, ele soma 22 jogos, tendo sido três no Brasileirão, o que permite que ele dispute a competição pelo Grêmio.