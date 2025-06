Grêmio abre negociação pela venda de joia da base a clube da Arábia Saudita

Jefinho (D) pode estar de saída do Grêmio.

O jovem atleta tem contrato com o Tricolor até dezembro , o que pode agilizar a transferência. Assim, Jefinho poderia assinar um pré-contrato em julho, deixando o clube de graça na virada do ano.

Lesão

Apontado como uma das grandes promessas da base gremista, Jefinho está sem atuar desde maio do ano passado , quando passou por cirurgia para corrigir uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Caso a venda seja concretizada, o atleta reencontrará no Oriente Médio o atacante Guga, antigo parceiro na base gremista e que, em fevereiro deste ano, foi negociado por 1 milhão de dólares.

O clube saudita também contratou recentemente o meia Gabriel Carvalho, do Inter, que se apresentará no país asiático apenas em agosto , quando completará 18 anos de idade.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.