Grêmio abre negociação com dois zagueiros

Objetivo da diretoria é reforçar a defesa com um jogador experiente no segundo semestre. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Com a prioridade de reforçar a defesa para o segundo semestre de 2025, o Grêmio identificou dois alvos no mercado. Além de Adryelson, do Lyon, a diretoria gremista também abriu conversas com outro zagueiro.

O nome ainda é mantido sob sigilo, mas a garantia é de que atende a pré-requisitos estabelecidos em conjunto com a comissão técnica: atleta experiente, destro e que atua preferencialmente pelo lado direito da defesa. A ideia é que um deles desembarque na Arena nos próximos dias.

Este segundo jogador não seria Rodrigo Guth, que foi oferecido ao Tricolor. Formado na base do Coritiba, o jogador de 24 anos passou por Atalanta e Pescara, na Itália, mas atua no Fortuna Sittard, da Holanda, desde 2022. Neste momento, a diretoria não descarta avançar nesta negociação, mas prioriza as tratativas iniciadas anteriormente.

Como a janela do Mundial de Clubes encerra nesta terça-feira (10), a tendência é que o reforço só possa ser inscrito a partir do prazo maior de contratações, que abre no dia 10 de julho e se estende até 2 de setembro.