Goleiro do Grêmio recusa proposta de renovação

Grando quase trocou o Grêmio pelo Palmeiras em maio.

Após a negociação frustrada com o Palmeiras, o Grêmio propôs a Gabriel Grando uma renovação contratual no começo de junho. A proposta, depois de alguns dias, foi recusada pelo goleiro. O vínculo dele com o Tricolor é válido até outubro de 2026.

A transferência para o clube paulista não foi concretizada por dois motivos. Primeiro, por conta da demora gremista em retornar a última proposta do Palmeiras. Depois, por que Marcelo Lomba não aceitou ir para o Fluminense. Desta forma, a investida perdeu força e foi descartada pela equipe de São Paulo, que mudou o foco para o Mundial de Clubes.

A proposta de renovação, apresentada ao estafe do goleiro, garantia uma valorização salarial e prorrogava o atual contrato, para evitar que o Tricolor perca o jogador “de graça” — Grando pode assinar pré-contrato a partir de abril de 2026 com qualquer outra equipe.

O jogador, no entanto, atualmente reserva de Tiago Volpi, estaria preocupado em dar sequência à sua carreira e, por isso, recusou a oferta. Ele não atua com regularidade desde 2023, quando foi titular absoluto do Grêmio pela última vez.

A expectativa do goleiro, que possui passaporte italiano, é receber sondagens nas próximas semanas tanto de clubes nacionais quanto do Exterior. Uma nova tentativa do Palmeiras, depois do Mundial de Clubes, não é descartada.