Ex-promessa do Grêmio vive últimos meses de contrato com o clube

Jovem, de apenas 22 anos, deve ser liberado caso apareça algum interessado. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A partir da próxima terça-feira (1º), uma antiga promessa do Grêmio estará apta a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Gabriel Silva, meia-atacante que surgiu na conquista do Gauchão de 2022, não vingou no clube na Série B e nos demais anos seguintes, frustrando a expectativa de promessa do clube. Agora, ele vive os últimos meses de contrato para rumar para novos rumos na carreira.

Após destaque na Copa São Paulo, o jovem, então com 19 anos, foi lançado no Gauchão e lapidado por Vagner Mancini e Roger Machado. No total, entre Estadual e Segunda Divisão, ele teve 29 partidas com quatro gols marcados e uma assistência.

Ele perdeu espaço com a chegada de Renato no final da competição. Em 2023, ele foi repassado ao Coritiba para ganhar bagagem. Foram apenas quatro jogos e o rebaixamento na Série A.

No último ano, Gabriel Silva vestiu duas novas camisas: Inter de Limeira-SP, no primeiro semestre, e Sampaio Corrêa, no segundo. Dois novos rebaixamentos no Paulistão e na Série C. Foram 17 jogos e um gol e outra assistência concedida.

Em 2025, ele chegou a ser reincorporado na pré-temporada com Gustavo Quinteros, mas logo foi cedido ao quarto empréstimo: Hercílio Luz-SC. Outra vez, poucas chances: sete jogos com um gol marcado. Também, em Santa Catarina, o jogador esteve numa time que acabou caindo de divisão.

No retorno a Porto Alegre, sem perspectiva de aproveitamento, o jovem, de apenas 22 anos, participa de treinamentos no aguardo de um novo rumo na carreira. Por enquanto, a rotina de atividades é com o elenco profissional, mas sem ser relacionado para confrontos.

Ele não deve receber minutos no Tricolor. O vínculo se encerra em dezembro e não está descartada uma liberação antecipada caso algum interessado tope um contrato em definitivo com o atleta.