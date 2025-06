Miller Bolaños jogou no Grêmio entre 2016 e 2017. André Ávila / Agencia RBS

A imprensa equatoriana noticiou neste domingo (15) a prisão de Miller Bolaños, 35 anos, ex-atacante do Grêmio. O atual jogador do Guayaquil City foi detido durante a madrugada, na cidade de Daule, no Equador, por porte e posse ilegal de armas de fogo.

Segundo o portal Metro Ecuador, a polícia foi chamada após relato de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o ex-jogador gremista junto de outro homem dentro de um carro. Com eles estava uma arma de fogo carregada, que foi apreendida.

Conforme a imprensa local, ninguém ficou ferido. Contudo, foi aberta uma investigação para apurar o caso.

Passagem pelo Grêmio

Bolaños vestiu a camisa do Grêmio entre 2016 e 2017. Ele fez 46 jogos pelo Tricolor, com 15 gols e uma assistência. Contratado como um dos principais artilheiro do mundo na temporada de 2015, o meia-atacante viveu altos e baixos.

A saída de Roger Machado e a chegada de Renato Portaluppi também tiraram espaço do equatoriano no grupo. Mesmo assim, o jogador marcou o gol que confirmou o título da Copa do Brasil de 2016 sobre o Atlético-MG.