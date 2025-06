Tiago Nunes teve uma passagem pelo Grêmio na temporada de 2021. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Técnico do Grêmio em 2021, Tiago Nunes foi anunciado pela LDU, do Equador, nesta sexta-feira (6). O profissional estava sem clube desde que deixou Universidad Católica-CHI, no final de maio.

Seu novo clube enfrentará nas oitavas da Libertadores o Botafogo, que também já foi comandado pelo técnico brasileiro, entre 2023 e 2024.

Essa será a terceira experiência do técnico, gaúcho de Santa Maria, fora do Brasil. Em 2023, ele também passou pelo Sporting Cristal, do Peru.

Passagem pelo Grêmio

Tiago Nunes teve uma passagem pelo Grêmio na temporada de 2021. Foram apenas 16 partidas: 8 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Depois de vencer o Gauchão e a Recopa Gaúcha, o treinador não teve sucesso no início do Campeonato Brasileiro.

Ele deixou o Tricolor na nona rodada, na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos. Ao final da temporada, o Grêmio foi rebaixado.