Ex-atacantes do Grêmio marcam gols em jogo festivo com Santiago Bernabéu lotado 

Lucas Barrios e Amoroso, ex-atacantes do Grêmio , marcaram gols na partida festiva de sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, que reuniu nomes históricos de Real Madrid e Borússia Dortmund .

O evento é chamado de “Corazón Classic Match”, com o lema “Um passe para a esperança”. O jogo, que teve 70 mil espectadores, contou com a participação de ex-atletas como Kroos, Raúl, Júlio Baptista, Roberto Carlos, Marcelo, Varane e Pepe. Toda a renda é destinada ao programa de inserção no mercado de trabalho para jovens em situação de risco ou vulnerabilidade social.