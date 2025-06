Entrave impede o Grêmio de contratar o volante Caíque; veja os detalhes da negociação

Caíque tem contrato até dezembro com o Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio continua interessado na contratação do volante Caíque. O Juventude já deu aval para o fechamento do negócio, mas o problema é que o Tricolor ainda não conseguiu atingir uma das exigências impostas pela equipe da Serra: pagamento a vista.

Segundo informações obtidas pela reportagem de GZH, o Grêmio tenta o parcelamento dos R$ 5 milhões pedidos pelo Juventude.

Neste momento, este é o principal entrave para que Caíque seja reforço gremista. As idas de João Lucas e Luan Cândido, para composição do negócio, também já estão definidas.

O Juventude ainda aguarda um retorno do Grêmio para avançar na conclusão do negócio. Caíque tem 29 anos e contrato com os caxienses até dezembro. Ou seja, o jogador pode assinar um pré-contrato e deixar o Juventude de graça ao final do ano.

A direção gremista analisa outras possibilidades no mercado. A ideia dos dirigentes é intensificar as buscas com a reabertura da janela de transferências, no dia 10 de julho.