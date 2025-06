Em jogo com golaços, Grêmio empata com o Corinthians e vai para a pausa do Mundial no meio da tabela

O Dia dos Namorados na Arena terminou em empate. Um resultado broxante para os mais de 20 mil gremistas que enfrentaram o frio desta quinta-feira (12) para ver o 1 a 1 do Grêmio com o Corinthians , que não teve seus principais jogadores.

A esperança era de ver a evolução do time confirmada, principalmente depois de 10 dias de treino. Mas o jogo pela 12ª rodada do Brasileirão frustrou essa expectativa.

Agora com o calendário do futebol brasileiro paralisado pelo próximo mês, a expectativa é de a equipe melhore para a retomada para o segundo semestre. A despedida vai até o dia 8 de julho , quando a Recopa Gaúcha será disputada contra o São José .

Primeira etapa de belos gols

Hector Hernandez, de bicicleta, tentou fazer o gol na área do Grêmio. Volpi defendeu a finalização com facilidade. Também em cobrança de escanteio, o Corinthians quase abriu o placar. Talles Magno acertou a trave após cabecear a bola.

Breno Bidon, de fora da área , empatou o jogo com outro golaço . Uma finalização que acertou o ângulo de Tiago Volpi aos 35 minutos. Outro golpe nos planos do Grêmio na reta final da primeira etapa foi a lesão de Cristian Olivera . O uruguaio reclamou de lesão muscular e deu lugar para Pavon.

Equilíbrio se mantém no segundo tempo

O segundo tempo teve reclamação dos jogadores do Grêmio aos seis minutos. Após falta cobrada por Cristaldo, Braithwaite chutou. Os tricolores alegaram um toque de mão na área da equipe paulista. Wagner Leonardo perdeu o rebote do chute na pequena área.

Um gol de André Henrique chegou a ser comemorado, mas o lance foi anulado . A bola saiu antes do cruzamento para o centroavante. A pressão gremista deixava a bola rondando a área dos adversários. Mas, por erros bobos, as chances de gol não eram criadas.

O Grêmio contava com uma vitória na Arena para terminar a primeira metade do ano em alta. Agora é esperar que Mano, com a chegada de reforços e 20 dias de treinos após o período de férias. consiga encontrar soluções para que o segundo semestre seja mais positivo do que o início de 2025.