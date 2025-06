Dono da SAF do Botafogo nega venda de Cuiabano e pode frustrar planos do Grêmio

Tricolor tem direito a 20% sobre o lucro de uma possível venda. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Grêmio pode ver frustrada a chance de lucrar com Cuiabano nesta janela de transferências. Em entrevista ao SporTV durante a disputa do Mundial de Clubes, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, negou que o lateral-esquerdo esteja sendo vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

A informação inicial dava conta de que o atleta de 22 anos, revelado na base gremista, acompanharia o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair em um "pacotão".

— Só dois jogadores estão envolvidos na negociação com o Nottingham Forest. Têm muitos rumores sobre o Cuiabano... Eles (Forest) gostam dele, o querem, mas são apenas esses dois jogadores (Jair e Igor Jesus) por agora — declarou John Textor.

Cuiabano foi vendido pelo Grêmio ao Botafogo, em abril do ano passado, por cerca de R$ 8 milhões e 20% de plus-valia, que seria o lucro obtido pelo clube carioca em uma venda futura.

A diretoria gremista observava com atenção uma possível transferência do atleta com a intenção de envolver este valor a ser recebido em uma negociação pelo zagueiro Adryelson, que pertence à empresa de Textor.