Do campo de terra à Arena: a trajetória de Riquelme no Grêmio

Meia foi campeão gaúcho sub-17 pelo clube. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Um campo de terra, um menino de 13 anos com a bola e o sonho de ser jogador de futebol. É assim que começa a história de Riquelme no Grêmio.

Os capítulos mais recentes são dele em campo, com o time principal, e o primeiro gol marcado como profissional contra o Sportivo Luqueño.

Um salto construído nos últimos cinco anos de trabalho. E que agora o colocam na linha para receber mais oportunidades com Mano Menezes.

O jovem foi descoberto em São Paulo. Observador do Grêmio, Erivelton Lima foi quem encontrou o talento do meio-campista em uma observação no campo do Vila Carolina, no bairro Pirituba, de São Paulo.

Técnica apurada

Mais do que os dois gols marcados na vitória da sua equipe por 4 a 2, a técnica apurada em um piso de terra, castigado por fortes chuvas nos dias anteriores, foi o que colocou o atual meia da equipe principal no radar.

— Resolvia os problemas do campo com ações rápidas e técnica muito apurada. Esse moleque pode pisar no profissional. Onde ele vai chegar, depende exclusivamente da questão mental. Onde ele quer chegar. Tem capacidade técnica, sabe fazer gol e tem perfil físico. Ele lembra os meias argentinos de antigamente, que ditam o ritmo — relembra Erivelton.

Mas para garantir o talento do jovem em azul, preto e branco, foi preciso vencer a concorrência. Vinculado ao Comercial de Tietê, Riquelme tinha o Palmeiras como destino projetado.

— O Francesco (Barletta, coordenador geral da base) agiu rápido. Conseguimos fechar antes que outras pessoas vissem — lembra o observador gremista.

Chegada ao Grêmio

Riquelme desembarcou em Porto Alegre no final de 2021, quando completou 14 anos e podia ficar alojado nas dependências do clube.

O estilo mostrado fora de campo casa bem com sua atitude nos gramados. Ele é considerado discreto, quase introspectivo em alguns momentos.

Mas quando parece que não está ligado, é aí que entra em ação de forma mais contundente em campo.

— Já acompanhava ele na sub-16, na chegada ao clube. É um menino que amadureceu. É extremamente técnico. Uma relação acima da média com a bola — comenta Ruimar Kunzel, auxiliar do time sub-20 e que treinou o jogador na categoria sub-17.

Segundo Kunzel, Riquelme pode jogar em várias posições do meio para a frente.

— Até de falso nove jogou. A técnica dele é acima da média. Improvisar, tirar um marcador com drible ou finta — ressalta.

Processo de lapidação

Mano Menezes deixou claro que pretende seguir lapidando o meio-campista.

Logo após a vitória sobre o Juventude, o técnico projetou a sequência de oportunidades para Riquelme.

— É um jogador que precisamos ver mais, no sentido de amadurecer. Hoje, optamos por colocar ele em uma função diferente. Ele tem bastante capacidade, já tínhamos visto isso. É um caminho de término de formação, ganhar minutos, profissionalismo. Tudo é um pacote. Tem a capacidade de nos ajudar a curto prazo — projetou.

Com contrato até o fim de 2026, o jovem meia seguirá como alternativa para o jogo contra o Corinthians. A lesão de Monsalve e a falta de rendimento de Nathan Pescador abrem caminho para mais uma promessa da base seguir seu trilho de crescimento no Grêmio.