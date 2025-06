Dirigente do Juventude comenta proposta do Grêmio por volante Caique

Atleta de 29 anos tem contrato com o clube da Serra até o fim do ano. André Ávila / Agencia RBS

A negociação pelo volante Caique, do Juventude, não deverá ter um final feliz para o Grêmio. Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha, Júlio Rondinelli, executivo de futebol do clube da Serra, comentou o interesse gremista, antes do jogo realizado neste domingo (1º), em Caxias do Sul.

— Ele tem compromisso com o Juventude até o final do ano. Eu rotulo essa possibilidade de saída como um negócio quase impossível, porque ele é uma peça importante para o Juventude no contexto. Não fez o número de jogos ainda, poderia atuar por uma equipe brasileira, mas o Juventude não tem interesse em perder este atleta — declarou.

Após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito, o volante retornou aos gramados recentemente, tendo disputado apenas cinco partidas pelo Brasileirão. Portanto, ainda restam dois jogos para inviabilizar uma transferência para o mercado nacional.

Com a ideia de contar com o atleta já no segundo semestre, o Tricolor pretendia comprá-lo já nesta janela de transferências aberta por ocasião do Mundial de Clubes, e que fechará em 10 de junho. De acordo com o colunista Eduardo Gabardo, a oferta gremista foi de R$ 5 milhões.

— O Luís Vagner (Vivian, executivo do Grêmio) me procurou e levamos ao conhecimento da diretoria. Houve uma proposta e o Juventude, naquele momento, devolveu dizendo que não tinha interesse na negociação. Mas, daqui a pouco, o Grêmio pode pensar e chegar a um número superior ao que ofereceu. A multa é muito alta, em torno de R$ 60 milhões. Incompatível com uma negociação interna no Brasil — emendou Rondinelli.

Diante da postura do Juventude e caso não aumente a proposta por Caique, a única saída para o Grêmio seria assinar um pré-contrato, tendo em vista a próxima temporada. Aos 29 anos, o atleta tem vínculo com o clube da Serra até dezembro de 2025.

— A gente sabe que o Mano (Menezes) gosta do perfil do Caique. O Juventude não vai nem privá-lo porque, em janeiro, ele pode estar atuando por uma outra equipe. Ele pode fazer um pré-contrato daqui uma ou duas semanas, mas é um jogador muito importante para nós. A liberação dele tinha que ser uma coisa extraordinária para o jogador e para o Juventude, e eu acho que não é o caminho, neste momento, de dar sequência nesta negociação — concluiu o dirigente do Juventude.

Além de um volante de contenção, a diretoria gremista identificou a necessidade de se reforçar com um zagueiro e um outro atleta que possa atuar em uma faixa mais adiantada no meio-campo.

Nestes casos, os nomes com conversas adiantadas são Adryelson, do Lyon, e Alex Santana, do Corinthians, respectivamente.