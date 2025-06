Direção do Grêmio explica conversa com o Juventude por Caíque: "A proposta foi apresentada"

Caíque recebeu proposta do Grêmio nas últimas semanas. Porthus Junior / Agencia RBS

O volante Caíque, do Juventude, ainda está no radar do Grêmio. Depois de um acerto inicial entre os clubes, houve um recuo do Tricolor. A negociação não teve novos avanços recentemente, mas ainda não pode ser descartada.

Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha neste sábado (21), o vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, explicou detalhes da conversa com o Juventude pelo volante.

— O Grêmio efetivamente apresentou uma proposta para o Juventude lá atrás, ainda um pouquinho antes da janelinha, para contar com esse atleta ainda bem no início das paradas para que pudesse trabalhar com o grupo e a proposta não foi aceita pela Juventude. O Grêmio, então, parou as suas propostas ali, não evoluiu mais nada e aguarda... Na verdade, essa proposta está preclusa, geralmente as propostas têm duração de 24 a 36 horas. Então, o Grêmio não evoluiu, não aumentou a sua proposta, desde a proposta lá com o Juventude — explicou ao programa Esporte e Cia.

Apesar de não haver um aceite inicial por parte do Juventude, o dirigente gremista não descarta que o negócio possa acontecer, mas garante que o Tricolor não cederá à pressão de outros interessados.

— Caso o Juventude entenda que faça sentido a proposta do Grêmio, também a gente recebe a posição do Juventude e a reanalisa internamente. O que o Grêmio não vai fazer, seja com o Caíque ou qualquer outro atleta, é entrar nessa pressão dizendo que fulano ou ciclano quer contratar o Caique. Então, que fiquem à vontade — ressaltou Rossato.

— A proposta do Grêmio foi apresentada e não foi aceita. Se o Juventude entender que aquela proposta preclusa do Grêmio faz sentido, a gente reavalia internamente se mantém, se altera ou se ainda vai adiante nisso — concluiu.

O Grêmio ofereceu R$ 5 milhões ao Juventude e mais os empréstimos de João Lucas e Luan Cândido. Havia uma sinalização positiva de aceite do clube da Serra a estes termos. Porém, a resposta oficial foi a recusa à oferta.

Caíque foi indicado à direção pelo técnico Mano Menezes. Aos 29 anos, o jogador tem contrato com Juventude até o fim deste ano e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho.

