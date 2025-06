Depois dos reforços: quem ganha e quem perde espaço no meio-campo do Grêmio

Caíque, contratado do Juventude, atua como primeiro volante. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Ao menos quando o assunto é quantidade, Mano Menezes não pode reclamar de falta de opções para volância. Após a chegada de Alex Santana, o Grêmio encaminhou a contratação Caíque, do Juventude. Com a dupla, o treinador tem no elenco oito jogadores com capacidade para atuar como volante. Após sofrer com a adaptação ao futebol brasileiro e com lesões, acredita-se que Cuéllar passe a ser alternativa mais constante para o treinador.

As contratações e a presença do colombiano mudam a hierarquia da posição e abrem a possibilidade da mudança de esquema, saindo do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. A primeira perna da temporada terminou com Villasanti e Dodi como titulares.

Além dos cinco jogadores citados, outros três — Camilo, Ronald e Edenilson — podem executar uma ou as duas primeiras funções do meio-campo. Camilo e Edenilson estão no fim da fila, mas por motivos diferentes.

O primeiro pelo baixo rendimento. Contratado no começo do ano, Camilo perdeu espaço no decorrer da temporada e tem tido poucas chances. Edenilson foi utilizado mais adiantado no campo, atuando pelo lado direito ou pelo centro da linha de meias. Com tantas contratações, este deve ser o setor em que será utilizado no segundo semestre.

Esquema 4-2-3-1 ou 4-1-4-1

Com todos à disposição e 100% fisicamente, os favoritos à titularidade são Cuéllar e Villasanti. Dodi perderia o seu espaço no time e brigaria com os recém contratados Caíque e Alex Santana como os substitutos imediatos. Mais atrás na disputa, vem o garoto Ronald.

— Caíque mostrou-se um volante completo, que tem imposição e força para marcar e qualidade no passe na saída de jogo. No Grêmio, acredito que junto com Villasanti, possa ter um casamento de características semelhante ao que teve com Jadson no Juventude. Caíque é o característico camisa 5, que coordena o funcionamento do setor, que faz o time andar — explica Mauricio Reolon, comentarista da Rádio Gaúcha Serra.

Alex Santana, apresentado na quarta-feira (25), afirmou atuar em qualquer uma das duas funções à frente da defesa. Ele também disse poder atuar mais adiantado. Nesse ponto entra a possibilidade de mudança no desenho tático do time.

Mano Menezes pode montar o miolo do time com um tripé de meio-campista. Nessa formação, Cuéllar ou Caíque ficaria como o protetor da defesa com mais dois volantes à frente. Um deles Villasanti e o próprio Cuéllar ou Alex Santana.

Nesse cenário, o time teria mais à frente Kike Olivera por um lado. Pelo outro, poderia ser um meio-campista ou outro jogador de ataque, como Alyson Edward, com Braithwaite como referência no ataque.

— Gosto das duas possibilidades com mais meio-campistas. Com três volantes em um tripé, teria Caíque de central, com boa estatura para a frente da área. Pelos lados, Alex Santana e Villasanti. Kike e Alysson os atacantes e Braitwaite no ataque — opina o colunista de GZH Marcelo De Bona.