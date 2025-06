De sondado pelo Inter a campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo: quem é Adryelson, possível reforço do Grêmio

Adryelson pode reforçar o Tricolor na janela da metade do ano.

O Grêmio busca um zagueiro consolidado para contratar na próxima janela de transferências. Segundo o colunista de GZH, Eduardo Gabardo, nome favorito da diretoria é Adryelson , que defende o Anderlecht, da Bélgica, por empréstimo do Lyon, da França. Em 2024, ele foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo.

Contratado em janeiro pelo time belga, o jogador não se firmou na equipe, que não deve exercer a cláusula de compra prevista no contrato. Segundo o GE, o valor é de 6 milhões de euros (R$ 37,4 milhões). Na equipe, ele disputou 14 jogos e marcou um gol.

Sendo assim, o Lyon, detentor dos direitos federativos do jogador, planeja negociar o atleta, pois entende que ele não tem espaço no clube francês. Após dois empréstimos, para Botafogo e Anderlecht, a equipe prioriza uma venda , segundo os repórteres Bruno Flores e Geison Lisboa.

Promessa do Sport e passagem pelo futebol árabe

Aos 27 anos, Adryelson já atuou por cinco equipes profissionalmente. A primeira delas foi o Sport , em que estreou em 2015. Dois anos depois, chegou a ser emprestado para o time sub-20 do Palmeiras, mas retornou ao clube pernambucano no ano seguinte.

A partir de 2018, o zagueiro passou a ser mais utilizado no Sport e, aos poucos, se consolidou como titular. O bom desempenho somado ao fato de ser um atleta jovem atraiu o interesse de alguns clubes. O Inter, por exemplo, chegou a sondá-lo em 2019 , mas não fechou um acordo com o time de Pernambuco.

Em 2021, ele foi emprestado ao Al-Wasl , da Arábia Saudita. Por lá, o zagueiro foi treinado por Odair Hellmann. Além disso, teve como companheiros o atacante Gilberto, do Juventude, o ex-Grêmio Ramiro, assim como o ex-Inter, William Pottker.

As passagens pelo Botafogo

Na segunda passagem, o defensor foi titular em apenas 11 jogos, entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Em função da lesão do zagueiro Bastos, no fim da temporada, ele foi titular nas duas últimas partidas do torneio continental, incluindo a decisão.