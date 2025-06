De Olympikus a Umbro, veja imagens de uniformes marcantes do Grêmio desde 1980

Os dirigentes gremistas estão analisando as minutas contratuais que foram enviadas por Puma, Umbro, Mizuno, Diadora e New Balance. A torcida, por sua vez, espera ansiosa pela definição.

Até então, o Tricolor já teve como fornecedoras as marcas Olympikus, Adidas, Penalty, Kappa, Puma, Topper e Umbro. Pensando nisso, Zero Hora relembra uniformes marcantes do Grêmio desde 1980. Veja as fotos abaixo.