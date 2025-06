Cristaldo avalia desempenho do Grêmio após vitória sobre o Juventude: "Um dos nossos melhores jogos"

O Grêmio venceu o Juventude neste domingo (1º) , no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os gols foram de Braithwaite e Cristian Olivera , mas outro destaque da partida foi o meia Franco Cristaldo .

O camisa 10 ainda lembrou do próximo jogo do Tricolor, contra o Corinthians, "importante para ficar em cima" na tabela. O Grêmio recebe o time paulista na Arena no dia 12 de junho, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, na última partida antes da parada para o Mundial de Clubes.