Corinthians dispensa Memphis Depay e outros dois jogadores de jogo contra o Grêmio 

O Corinthians não contará com três de seus principais jogadores para a partida contra o Grêmio nesta quinta-feira (12). O venezuelano José Martínez , o peruano André Carrillo , e o holandês Memphis Depay desfalcam o Timão na 12ª rodada do Brasileirão.

Os três atletas, que defenderam suas seleções na recente Data Fifa, foram liberados, pelo clube, antecipadamente para as férias devido ao desgaste físico. Com isso, não retornarão ao Brasil agora.

Memphis Depay foi titular em ambas as partidas da Holanda, jogando 69 minutos contra a Finlândia e 72 contra Malta. Martínez também começou duas partidas pela Venezuela, contra a Bolívia e Uruguai. Carrillo, por sua vez, jogou os 90 minutos contra o Equador na última terça-feira (10).

Já estava previsto que quem estivesse no exterior e jogasse por pelo menos 60 minutos na segunda partida da Data Fifa não precisaria se reapresentar.

Em contrapartida, os selecionáveis Ángel Romero, Félix Torres e Hugo Souza se reapresentarão e estarão disponíveis para o jogo na Arena do Grêmio. O mesmo se aplica a Felipe Longo e Breno Bidon, que estavam com a seleção brasileira sub-20.

O confronto contra o Tricolor, pela 12ª rodada do Brasileirão, será às 20h desta quinta-feira. Após este jogo, o Corinthians entrará em recesso até o próximo dia 28 . Ambas as equipes só voltam a campo em julho.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.