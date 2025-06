Confira quanto o Grêmio já ganhou em premiações na temporada

Clube pode arrecadar ainda mais na Sul-Americana e com o Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O primeiro semestre de futebol rendeu ao Grêmio R$ 15.403.964,50 em premiações. Os valores, levantados pelo ge.globo, são referentes à disputa da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

A competição continental pagou ao Tricolor R$ 9.670.964,50. O valor é referente à participação na fase de grupos, que pagou um preço fixo além de bônus por vitória, e no playoff, que ainda será disputado.

Se avançar para as oitavas de final, o clube arrecadará U$ 600 mil (quase R$ 3,3 milhões na cotação atual). O adversário do time de Mano Menezes na repescagem é o Alianza Lima.

O restante do valor (R$ 5,7 milhões) veio pela participação do Grêmio na Copa do Brasil, competição na qual foi eliminado pelo CSA na terceira fase. Foram R$ 1.543.500 por participar da primeira etapa do torneio, R$ 1.874.250 pela segunda e outros R$ 2.315.250 pela terceira. Caso tivesse se classificado para as oitavas de final, o clube teria embolsado outros R$ 3.638.250.

O valor arrecadado através do Brasileirão só será conhecido após o final da competição e dependerá da posição final do clube. Já o Gauchão, no qual o Tricolor ficou vice-campeão, não paga premiação alguma.

O Grêmio ocupa a 12ª posição no ranking organizado pelo ge.globo. O líder da classificação é o Flamengo, que soma R$ 200.157.795,00 em premiação até o momento. Do valor, R$ 153.571.591,00 são referentes ao Mundial de Clubes.

Fecham o top 5, Botafogo (R$ 195.890.378,00), Palmeiras (R$ 190.160.274,00), Fluminense (R$ 168.263.257,00) e Bahia (R$ 388.919.946).