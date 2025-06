Confira cinco jogadores do Grêmio que não completaram sete jogos no Brasileirão e podem ser negociados com outros times da Série A

Grêmio se movimenta na janela de transferências. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A janela de transferências está aberta e será encerrada no dia 10 de junho. Neste período, os clubes podem se reforçar visando o restante da temporada.

Para a disputa do Brasileirão, só podem ser transferidos atletas que ainda não tenha realizado sete jogos pelo seu time atual. ZH destaca cinco jogadores do Grêmio que ainda não atingiram este número e podem ser negociados com rivais da Série A.

Cristian Pavón (atacante)

Pavon tem contrato até o final de 2026 com o Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O atacante argentino chegou ao Grêmio na última temporada, vindo do Atlético-MG. Ele desembarcou em Porto Alegre com vínculo de três temporadas, mas não vem sendo muito aproveitado no Brasileirão.

Na competição nacional, disputou seis jogos (Atlético-MG, Ceará, Flamengo, Mirassol, São Paulo e Bahia), mas não marcou gols. Suas últimas amostragens, inclusive, foram começando do banco de reservas.

Gabriel Grando (goleiro)

Gabriel Grando está na reserva do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O goleiro formado nas categorias de base do Grêmio retornou de empréstimo nesta temporada, após um ano vestindo as cores do Cruzeiro. O vínculo de Grando com o Tricolor se encerra no final de 2026.

Nesta temporada, Gabriel Grando até iniciou o ano como titular, no Gauchão, mas perdeu a posição para Tiago Volpi. No Brasileirão, ainda não realizou nenhum jogo.

Gustavo Martins (zagueiro)

Gustavo Martins é oriundo da base gremista. Duda Fortes / Agencia RBS

Oriundo das categorias de base do Grêmio, Gustavo Martins é outro atleta que vem figurando entre os reservas. Com 22 anos, ele tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2027.

Em 2025,o zagueiro disputou apenas 14 jogos com a camisa gremista. Pelo Brasileirão, foram apenas duas aparições (Bahia e Juventude).

Lucas Esteves (lateral)

Lucas Esteves chegou ao Grêmio nesta temporada. Caroline Motta / Grêmio / Divulgação

Contratado junto ao Vitória, no início deste ano, Lucas Esteves tem vínculo com o Grêmio até 2027. Na carreira, o lateral-esquerdo foi formado pelo Palmeiras, e também já vestiu as camisas de Atlético-GO, Fortaleza e Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

Com a camisa do Grêmio, o jogador já acumula 16 partidas. Pelo Brasileirão, porém, apenas quatro jogos (Atlético-MG, Ceará, Flamengo e Mirassol).

Nathan (meia)

Nathan tem contrato com o Grêmio apenas até dezembro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O meio-campista já está em sua terceira temporada vestindo a camisa do Grêmio. Antes, Nathan havia defendido as cores de Atlético-MG e Fluminense. O seu vínculo com o Tricolor termina em dezembro deste ano.

Na temporada, recebeu poucas oportunidades e foi a campo em apenas quatro oportunidades: uma por Sul-Americana, uma por Gauchão e duas por Brasileirão.