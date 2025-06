Como o Grêmio trabalha para reduzir o número de estrangeiros

Argentino Kannemann pode obter dupla nacionalidade ainda em 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A provável volta de Carballo ao Grêmio deverá elevar o número de estrangeiros para 12, aumentando uma preocupação do clube na temporada. Agora, o Tricolor trabalha nos bastidores para conseguir contornar a situação, já que apenas nove podem ser relacionados a cada partida da CBF.

A opção mais simples é a de negociações de atletas. Da lista apenas Braithwaite, Villasanti e Kannemann são considerados peças inegociáveis neste momento.

Logo, com o retorno do meio-campista Carballo, cedido nos últimos meses ao New York Red Bull, dos Estados Unidos, os outros oito estrangeiros do plantel e com alguma possibilidade de venda são: Arezo, Cuellar, Cristaldo, Monsalve, Cristian Olivera, Pavon, Amuzu e Aravena.

Além das transferências, o Grêmio, há alguns anos, trabalha com o processo de dupla nacionalidade de Kannemann. O argentino entregou a documentação para ter cidadania brasileira e não ocupar vaga de fora do país no plantel.

A definição é aguardada para os próximos meses. O vínculo do ídolo tem duração até dezembro deste ano e a mudança poderá facilitar uma eventual prorrogação para 2026.