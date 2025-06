Como Mano Menezes projeta a hierarquia do ataque do Grêmio

Arezo marcou seis gols na temporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma torção leve no tornozelo direito coloca Braithwaite como dúvida para o último compromisso do Grêmio antes da parada do calendário para o Mundial de Clubes. O centroavante realizou exames na última quarta-feira (4), que descartam uma lesão grave no local.

Apesar da boa notícia, a disponibilidade do dinamarquês dependerá de sua evolução nos próximos dias. O que abre, ao menos para os próximos treinos, uma disputa pela condição de titular do ataque gremista.

Ainda que a lesão seja menos grave do que o temido, existia uma preocupação de que o problema no pé do jogador poderia ser até um fratura. A reavaliação feita pelo departamento médico descartou o cenário mais preocupante. Braithwaite fará fisioterapia e tratamento para tentar estar em campo na próxima quinta-feira, na Arena, no jogo contra o Corinthians.

Arezo ou André Henrique

Mas enquanto os médicos trabalham, Mano Menezes também fará experimentos para escolher um eventual substituto. E pelas opções dos últimos jogos, a hierarquia do ataque está em aberto. Candidato natural ao posto, Arezo viu a vitória sobre o Juventude do banco de reservas. André Henrique foi o escolhido para substituir o dinamarquês no Jaconi. Essa foi uma indicação que a atuação contra o Sportivo Luqueno do uruguaio custou pontos com a comissão técnica. Além de perder um pênalti, o centroavante também teve rendimento criticado.

— É uma competição saudável como em todos lugares do mundo. Obviamente, nós dois queremos jogar todas as partidas, se possível. Como pessoa, ele (Braithwaite) é espetacular. E, obviamente, como esportista, como você disse, tem sua carreira e também se respeita isso. Mas, obviamente, tudo é muito saudável, treinamos, e então é o treinador que decide quem joga — disse Arezo, sobre disputa com Braithwaite.

Possível saída

Uma questão que pode ajudar a esclarecer a disputa pelo posto de reserva imediato do ataque é o interesse de outros clubes. Arezo foi procurado pelo Peñarol, mas a negociação não evoluiu. André Henrique também foi alvo de consultas de equipes do Brasil. A direção gremista não descarta nenhuma venda ou empréstimo.

Enquanto essa disputa acontece nos gramados do CT Luiz Carvalho durante os treinamentos dos próximos dias, Mano Menezes tenta fazer a parte tática da equipe seguir evoluindo. O técnico comentou após os últimos jogos que viu melhora, mas que o trabalho seguirá para fazer o coletivo dar suporte ao setor.

— Às vezes, nós até evitamos falar aquilo que vemos de evolução quando o resultado não anda em paralelo a isso, só ele dá essa confiança. Hoje (domingo) faltou pouco, entregamos bastante, é um jogo modelo do que podemos fazer e eu diria que é o caminho que podemos percorrer para chegar em algo melhor ainda — disse o técnico, após a vitória sobre o Juventude.

Opção da base

Jardiel, promovido para as últimas partidas, também entra nessa concorrência por um lugar como alternativa para o setor. O jovem da base foi escalado contra o Sportivo Luqueño, e foi a campo nos minutos finais da partida. Mas após a oportunidade na Copa Sul-Americana, viu todo o confronto com o Juventude do banco de reservas.

Os números dos centroavantes do Grêmio em 2025:

Braithwaite

25 jogos (1983 minutos)

12 gols

3 assistências

Arezo

23 jogos (1037 minutos)

6 gols

2 assistências

André Henrique

13 jogos (334 minutos)

1 gol

1 assistência

Jardiel

1 jogo (14 minutos)