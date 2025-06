Como foram os jogadores do Grêmio no encerramento da data Fifa

Villasanti (D) levou uma caneta de Bruno Guimarães. Flickr/CBF / Divulgação

A última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo não foi boa para os jogadores do Grêmio. Dos três convocados, apenas um esteve em campo e ainda levou uma derrota na bagagem.

Em Brasil 1 x 0 Paraguai, em São Paulo, Villasanti foi titular no meio-campo paraguaio. Porém, o volante tricolor não teve um bom desempenho, deu espaço para Raphinha na construção do gol brasileiro e ainda levou uma caneta de Bruno Guimarães. Depois, foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo.

Em Montevidéu, Cristian Oliveira assistiu do banco de reservas a vitória do seu Uruguai por 2 a 0 sobre a Venezuela. Ele já havia permanecido no banco na semana passada, quando a Celeste perdeu para o Paraguai. Com a vitória, os uruguaios encaminharam classificação à Copa.

Também convocado, Aravena não participou da derrota do Chile para a Bolívia, em El Alto. O jogador gremista teve problemas físicos e não foi relacionado por Ricardo Gareca.