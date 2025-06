Como foram os jogadores do Grêmio na rodada das Eliminatórias 

Paraguaios se aproximaram da classificação à Copa do Mundo de 2026. Divulgação / APF

Embora o calendário do Brasileirão seja paralisado durante a data Fifa, três jogadores do Grêmio estiveram em ação na noite desta quinta-feira (5). Convocados para defender suas seleções nacionais, Villasanti, Cristian Olivera e Aravena estiveram presentes na 15ª rodada das Eliminatórias. Confira o desempenho do trio:

Villasanti

O volante gremista atuou por 21 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai, em Assunção, que aproximou o Paraguai de garantir matematicamente uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Depois de iniciar no banco de reservas, Villasanti entrou em campo no segundo tempo, substituindo o meia Galarza, do Talleres, que havia marcado o primeiro gol. Atuou pelo lado esquerdo, ajudando a fechar os espaços e garantir a vantagem paraguaia.

Terceiros colocados na tabela de classificação, os comandados de Gustavo Alfaro agora enfrentarão o Brasil, de Carlo Ancelotti, em São Paulo, na próxima terça (10).

Cristian Olivera

Ao contrário de Villasanti, o atacante uruguaio não deixou o banco de reservas do Estádio Defensores del Chaco.

Com o empate do Brasil diante do Equador, a equipe de Marcelo Bielsa caiu para a quinta colocação na tabela. O próximo desafio será contra a Venezuela, em Montevidéu, na terça-feira.

Aravena

O chileno também começou a noite como suplente, mas foi chamado a campo logo aos 13 minutos do segundo tempo, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, em Santiago.

Aravena substituiu Darío Osorio, atacante do Midtjylland, da Dinamarca, permanecendo em campo por 32 minutos, atuando aberto pela ponta esquerda, sem grandes vitórias pessoais contra a defesa argentina.

Lanterna das Eliminatórias, com apenas 10 pontos, o time de Ricardo Gareca pode ficar matematicamente sem chances de classificação ao Mundial. Para isso, basta existir um vencedor entre Venezuela e Bolívia, que se enfrentam às 19h desta sexta-feira (6), em Maturín. Ainda assim, o Chile volta a jogar na terça, contra a Bolívia, em El Alto.

