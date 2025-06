Como foram as últimas temporadas de Romarinho, atacante que está na mira do Grêmio

Romarinho está no Oriente Médio desde que saiu do Corinthians. Neom SC / Reprodução

O Grêmio tem um novo alvo no mercado de transferências. O atacante Romarinho, do Al-Rayyan, do Catar, tem sido analisado pela direção do Tricolor para reforçar o time de Mano Menezes.

O jogador está no Oriente Médio desde a temporada 2014/2015, quando deixou o Corinthians.

De lá para cá, defendeu quatro clubes. Primeiro, jogou pelo El Jaish. No Catar, fez 101 jogos e 61 gols.

Na temporada 2017/2018, transferiu-se para o Al Jazira. Nos Emirados Árabes Unidos, foram 42 partidas, com 17 gols marcados e 10 assistências.

Parceria com Benzema

Sua passagem mais longa foi no Al-Ittihad da Arábia Saudita. Por lá, fez parceria com o atacante francês Karim Benzema. Ao lado de um dos melhores centroavantes do mundo, fez 226 jogos e marcou 105 gols.

As duas passagens mais recentes de Romarinho foram no saudita Neom SC e no Al-Rayyan, do Catar, clube que ele defende atualmente.

Romarinho foi revelado pelo Bragantino em 2011 e depois jogou no Corinthians. Ele foi o herói da Libertadores inédita do clube paulista em 2012, marcando um gol na partida de ida da final contra o Boca Juniors, em plena Bombonera.