Como foi e como será o aproveitamento dos jovens da base no time profissional do Grêmio em 2025

Apesar de ter contratado um time inteiro para as partidas do primeiro semestre, o Grêmio recorreu bastante à base na metade inicial do ano. Ao todo, somando os trabalhos de Gustavo Quinteros e Mano Menezes, foram utilizados nove jogadores da base.

Entram na contabilidade atletas pouco utilizados no ano passado, como Ronald, e os novatos. Negociado, o volante Kaick não entrou na contabilidade.

A seguir, veja como tem sido o aproveitamento das crias do CT Hélio Dourado no elenco principal do Grêmio.

Allyson Edward

O atacante se transformou na principal revelação gremista na temporada. Com velocidade e habilidade pelo lado do campo, driblou a concorrência e cavou o seu espaço no time.

São 13 partidas no ano e uma assistência. Em seis jogos começou como titular. Terminou o semestre com um lugar entre os 11 de Mano Menezes.

Igor Serrote

Serrote estreou nesta temporada. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Era provável que terminasse a primeira metade da temporada como titular. Só não esteve nas escalações mais recentes de Mano Menezes devido a uma fratura no cotovelo. Nas primeiras oportunidades, mostrou afobação na hora de defender e acumulou cartões desnecessários.

Com o tempo, dosou melhor a energia e ganhou espaço. Disputou 10 partidas na temporada — além da lesão, perdeu jogos devido à convocação para o Sul-Americano Sub-20.

Viery

Viery foi improvisado como lateral. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

Zagueiro de origem, entrou na fogueira no time sendo improvisado na lateral-esquerda. Ainda não teve uma atuação destacada e mostrou estar verde para disputar um lugar no time. Foi escalado 11 vezes no ano e realizou uma assistência.

Ronald

Ronald cresceu na hierarquia dos volantes. Lucas Uebel / Gremio

Furou a hierarquia de volantes gremistas. Termina a primeira perna de jogos do ano à frente de Camilo. Mostrou bom poder de marcação e intensidade, mas ainda falta refino com a bola nos pés. Disputou 10 jogos no ano.

Riquelme

Riquelme já tem gol na equipe principal. André Ávila / Agencia RBS

Precisou de pouco tempo para deixar sua marca. O guri de 18 anos ganhou a sua primeira oportunidade do segundo tempo da partida contra o Sportivo Luqueño. Foi dele o gol da vitória.

Também entrou nas partidas contra Juventude e Corinthians. Será uma figura mais vista em campo no segundo semestre.

Pedro Gabriel

O defensor entrou em campo duas vezes, naqueles jogos com os reservas no Gauchão. Teve minutos em campo contra Pelotas e Monsoon e, neste momento, dificilmente terá espaço em outras partidas.

Jardiel

Jardiel recebeu poucas oportunidades. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

É um centroavante que se fala há muito tempo, mas ainda não teve muitas chances no time de cima. Jogou somente 14 minutos em todo o ano. Entrou no final da partida contra o Sportivo Luqueño.

Uma lesão muscular o deixou fora de combate por algum tempo. Tem 20 anos e em seguida o clube terá de decidir se terá espaço entre os profissionais ou não.

Gabriel Mec

Mec se lesionou. Reprodução / GrêmioTV

Considerado uma promessa, Gabriel Mec foi prejudicado por uma fatura de tornozelo. Entrou em campo em duas partidas, contra Monsoon e São Luiz.

Luis Eduardo

Outro jogador com potencial. Apesar da falta de opções na zaga nas semanas mais recentes, não foi utilizado por Mano. Disputou uma partida em 2025, contra o Ypiranga.