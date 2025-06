Como foi a temporada de Caíque, novo reforço do Grêmio

O Grêmio acertou nesta quarta-feira (25) a contratação do volante Caíque , 29 anos, que estava no Juventude.

O vínculo com o jogador deve ser firmado até 2027. No entanto, cláusulas adicionais com gatilho de renovação preveem uma possível extensão para 2028. O Tricolor pagará R$ 5 milhões e emprestará dois jogadores ao time da Serra .

Retorno após lesão

Caíque voltou a jogar em 5 de maio, no duelo contra o Atlético-MG, pela sétima rodada do Brasileirão. O volante entrou no segundo tempo, após longo período afastado dos gramados para recuperar-se de lesão ligamentar no joelho direito.