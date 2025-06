Como foi a reapresentação do Grêmio

Jogadores enfrentaram o frio no retorno das férias. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio retornou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, visando as competições do segundo semestre. O dia foi de reavaliação física. Alguns jogadores foram liberados do Departamento Médico e outros, em breve, devem estar aptos para Mano Menezes ajustar a equipe.

A tarde gélida gerou muitos jogadores treinando com calças, gorros e mantas térmicas. A temperatura de um dígito na capital gaúcha e o vento forte preocupou os profissionais.

Não houve impacto na área do CT gremista pelo avanço do rio Gravataí. Apenas as imediações tiveram água, como na rua João Moreira Maciel, alterando a rota de alguns funcionários, que tiveram que fazer o deslocamento passando por Canoas ou pela zona norte de Porto Alegre.

A comissão técnica aproveitou a primeira sessão da intertemporada para avaliação do elenco. O hiato de dez dias não gerou uma defasagem física nos atletas. Porém, a evolução do quesito é tratada como prioridade nas próximas semanas. Serão dois testes antes da volta do Brasileirão, em 13 de julho, contra o Cruzeiro. Um jogo-treino no começo de julho e a Recopa Gaúcha no dia 8, diante do São José, na Arena.

Alguns jogadores voltaram do Departamento Médico para a transição para o campo: Monsalve, Aravena, Cristian Olivera e Cuéllar. Os quatro apresentaram problemas antes da pausa para o Mundial.

João Pedro, Edenilson, Ely, Serrote e João Lucas não tiveram imagens divulgadas. Contra o Cruzeiro, a expectativa do clube é recuperar o máximo de peças possíveis. Há estimativa que apenas de João Pedro e Ely sigam como baixas.

Nos próximos dias, o Grêmio intensificará os treinos. Na terça e quinta, por exemplo, as sessões serão em dois turnos. O Tricolor projeta melhora dos resultados nos primeiros confrontos da retomada da temporada.