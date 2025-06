Como está o Cruzeiro, adversário do Grêmio na retomada do Brasileirão

Raposa é vice-líder do Brasileirão. Gustavo Aleixo/Cruzeiro / Divulgação

O Cruzeiro será o adversário do Grêmio na retomada do Brasileirão após a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto está marcado para 13 de julho, um domingo, às 20h30min, no Mineirão, pela 13ª rodada da competição.

Enquanto o Grêmio terá uma maratona de compromissos em julho, incluindo partidas pela Recopa Gaúcha, Sul-Americana e Brasileirão, a equipe celeste também aproveita o período de recesso para se preparar.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam nesta sexta-feira (27), na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, após duas semanas de folga.

Cruzeiro terá amistosos antes da retomada

Antes do reencontro com a torcida no Brasileirão, o Cruzeiro participará da Vitória Cup, torneio amistoso disputado no Espírito Santo.

A Raposa vai enfrentar dois times argentinos no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória:

Cruzeiro x Defensa y Justicia — 3 de julho (quinta-feira), às 20h

Cruzeiro x Banfield — 6 de julho (domingo), às 16h

Campanha sólida no Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro vive um dos seus melhores momentos desde o retorno à Série A. A equipe soma 24 pontos em 12 jogos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com a mesma pontuação do líder Flamengo, que leva vantagem no saldo de gols e ainda tem um jogo a menos.

Sob comando do técnico português Leonardo Jardim, o objetivo principal do clube é garantir vaga na Libertadores do ano que vem.

Fora da Sul-Americana após eliminação precoce, a Raposa concentra todas as forças no Brasileirão. Voltar ao torneio continental, após seis temporadas de ausência, é o principal objetivo dos mineiros.

Sequência do Grêmio em julho

Após estreia no mês contra o São José, pela Recopa Gaúcha, o Grêmio terá um calendário apertado, com cinco jogos fora de casa e partidas decisivas:

8/7 , às 19h30min — São José — Recopa Gaúcha (C)

, às 19h30min — São José — Recopa Gaúcha (C) 13/7 , às 20h30min — Cruzeiro — Brasileirão (F)

, às 20h30min — Cruzeiro — Brasileirão (F) 16/7 , às 21h30min — Alianza Lima — Sul-Americana (F)

, às 21h30min — Alianza Lima — Sul-Americana (F) 19/7 , às 17h30min — Vasco — Brasileirão (F)

, às 17h30min — Vasco — Brasileirão (F) 23/7 , às 21h30min — Alianza Lima — Sul-Americana (C)

, às 21h30min — Alianza Lima — Sul-Americana (C) 26/7, às 21h — Palmeiras — Brasileirão (F)

Adiados (sem data)

Grêmio x Fortaleza — 14ª rodada do Brasileirão

x Fortaleza — 14ª rodada do Brasileirão Botafogo x Grêmio — 16ª rodada do Brasileirão