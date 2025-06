Como é a negociação entre Grêmio e Corinthians por Alex Santana

O Grêmio está negociando a contratação do volante Alex Santana por empréstimo. Aos 30 anos, o jogador tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027 .

Posicionamento

Na avaliação gremista, Alex Santana pode fazer mais de uma função no time de Mano Menezes . Além de sua posição de origem, o volante também pode atuar um pouco mais adiantado no meio-campo.

Alex Santana não vem recebendo tantas oportunidades com o técnico Dorival Júnior no Corinthians. No domingo (1º), o volante não foi relacionado no empate com o Vitória.