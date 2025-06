Como chega o Corinthians para enfrentar o Grêmio

O Corinthians enfrentará o Grêmio nesta quinta-feira (12) pela 12ª rodada do Brasileirão. Na 11ª posição na tabela, com 15 pontos, a equipe paulista vive um momento de instabilidade fora das quatro linhas . Somado a isso, terá desfalques para o confronto em Porto Alegre.

— Corinthians chega desfalcado e cheio de garotos , alguns que nunca entraram em campo. Isso sem falar em toda a guerra política que vive a instituição fora dos gramados — explica Rodrigo Vessoni, repórter do portal Meu Timão, de São Paulo.

Corinthians não trará a Porto Alegre os jogadores que atuaram por 60 minutos ou mais no segundo jogo de suas seleções. Algo que teria sido combinado antes da data Fifa. Assim, Memphis, Carrillo e Martínez não foram relacionados para o confronto.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno de outros jogadores que estiveram com suas seleções até a última terça, casos de Hugo Souza (Brasil), Felipe Longo (Brasil sub-20), Félix Torres (Equador), Breno Bidon (Brasil sub-20) e Romero (Paraguai).

O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Ryan, Breno Bidon e Coronado (Rodrigo Garro); Romero e Héctor Hernández (Talles Magno) .

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.