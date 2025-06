Como a possível venda de Cuiabano pelo Botafogo pode ajudar o Grêmio na negociação por Adryelson

Tricolor receberá 20% do lucro obtido pelos cariocas em uma transferência envolvendo o jogador. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Grêmio observa de perto uma iminente venda do lateral-esquerdo Cuiabano do Botafogo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O interesse tricolor pode se traduzir no valor que o clube gaúcho receberia pela transferência, mas também porque há uma relação capaz de destravar o negócio pelo zagueiro Adryelson.

O clube inglês está fechando um pacote com a Eagle Football, administrada por John Textor, que envolveria o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, além do ex-lateral gremista. As vendas seriam concretizadas apenas depois do Mundial de Clubes e as cifras são mantidas em sigilo pelas partes.

O Grêmio negociou Cuiabano com o Botafogo em abril do ano passado. Na ocasião, para não perdê-lo de graça ao final do vínculo, que se encerrava em dezembro, a diretoria gremista o liberou mediante o pagamento de cerca de R$ 8 milhões e 20% de plus-valia — lucro de uma venda futura.

Caso concretizada a saída do lateral para a Inglaterra, um percentual dos valores chegaria aos cofres gremistas. Esta quantia, contudo, pode ser incluída na mesa de conversas pelo zagueiro Adryelson.

Atualmente, o defensor de 27 anos está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, mas tem os direitos econômicos divididos igualitariamente entre Botafogo e Lyon, da França. Sendo assim, a quantia a ser recebida por Cuiabano pode ser utilizada para abater uma pedida pelo zagueiro.