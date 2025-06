Com uma cara nova, Grêmio se reapresenta e foca no fortalecimento físico para o segundo semestre

Time de Mano disputará apenas uma partida durante a intertemporada. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Depois do descanso, chegou a hora de o Grêmio encher o tanque para as disputadas do segundo semestre. A comissão técnica e o grupo de jogadores se reapresentam na tarde desta segunda-feira (23) para iniciar a preparação para a próxima parte da temporada. O elenco contará apenas com uma novidade.

O período preparatório será todo realizado em Porto Alegre. A pausa era vista pelo técnico Mano Menezes como central para a evolução da equipe. Serão dias de aprimoramento, físico, técnico e tático.

A seguir, Zero Hora explica quais serão os principais aspectos da intertemporada gremista.

Preparação física

Wagner Leonardo e seus companheiros farão trabalho de força. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Será a base do trabalho a ser desenvolvido nos próximos dias. Mano Menezes e seus companheiros de comissão técnica constaram uma defasagem física no elenco ao assumirem no lugar de Gustavo Quinteros. Alguns pontos foram atacados, mas em baixa intensidade devido à maratona de jogos.

O foco será o trabalho de força. O planejamento prevê a recuperação física nos primeiros dias de trabalho seguido da intensificação do condicionamento físico. A expectativa é elevar os índices físicos do elenco como um todo. Cuéllar, que ainda não engrenou uma sequência de jogos, receberá atenção especial.

— Sempre, paralelamente, vamos trabalhar a questão técnica dos jogadores e tática da equipes para as ideais que julgamos adequadas para o grupo que está ai — explicou Mano antes das férias.

A cara nova e contratações

Mano Menezes encontrará apenas um rosto novo no elenco. Trata-se de Alex Santana, que veio do Corinthians. O meio-campista passa a ser uma opção tanto para atuar como volante quanto para jogar mais adiantado. Ele é visto como um terceiro homem de meio-campo.

Mais adiante, Mano pode ter outra novidade. O empréstimo do meia Carballo com o New York Red Bull termina no fim do mês. O clube norte-americano ainda não manifestou interesse para seguir com o uruguaio. Se o empréstimo não for renovado, o jogador voltará ao Tricolor.

Porém, o Athletico-PR tem interesse na sua contração. A direção também planeja diminuir o número de estrangeiros no grupo de jogadores. Atualmente são 12 atletas nascidos fora do Brasil.

Movimentação no mercado

Ex-Botafogo, zagueiro Adryelson interessa ao Grêmio. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

As contratações serão poucas para o segundo semestre. A prioridade é a contratação de um zagueiro destro. Adryelson é o sonho de consumo. O clube também busca um meia e um volante.

É certo que Mano perderá ao menos um dos seus atuais jogadores. A direção não esconde a necessidade de venda no meio do ano para fechar o orçamento do clube.

— Existe alguma necessidade, sim, de algum reforço pontual e ajuste, mas também depende muito da janela de saída. Essa janela não é só de entrada, ela também é de saída. O Grêmio também precisa vender, tem uma meta orçamentária, a gente precisa contemplar isso para pagar as contas do segundo semestre — explicou o vice de futebol, Alexandre Rossato, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Amistosos

O Grêmio não fará nenhum amistoso no período. Porém, disputará uma partida oficial. Em 8 de julho, o time enfrentará o São José pela Recopa Gaúcha, às 19h30min, na Arena.

A gente não está contente com o que foi apresentado, mas a gente ainda tem duas competições ainda para disputar. Vamos disputar a Sul-Americana com unhas e dentes. ALEXANDRE ROSSATO Vice de futebol gremista

Ainda haverá duas atividades mais forte. Um jogo-treino está programado para o dia 5. Se a comissão técnica entender pertinente, um outro jogo-treino ainda será realizado.

O que está em disputa

São duas competições no calendário gremista. A equipe jogará pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana. Restam 26 partidas pela competição nacional. A primeira delas contra o Cruzeiro, em 13 de julho no Mineirão. O Grêmio é o 11º colocado, com 16 pontos. Está a quatro pontos da zona de classificação à Libertadores e a cinco da zona de rebaixamento.

— A gente não está contente com o que foi apresentado, mas a gente ainda tem duas competições ainda para disputar. Vamos disputar a Sul-Americana com unhas e dentes. A gente vai para buscara classificação e começar o segundo semestre já muito melhor do que o primeiro semestre — afirmou Rossato.