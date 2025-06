Alysson será titular no Alfredo Jaconi.

O técnico Mano Menezes confirmou a escalação do Grêmio para enfrentar o Juventude, neste domingo (1º), às 16h.

Após preservar os titulares na Sul-Americana, agora eles estão de volta em Caxias do Sul, no duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.