Com retorno de lesionados, Grêmio realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Corinthians

Atacante sofreu entorse no tornozelo direito contra o Juventude. Lucas Uebel / Gremio

As imagens divulgadas pelas redes sociais do Grêmio mostraram que o treino realizado na manhã desta terça-feira (10) contou com a presença de jogadores que até bem pouco tempo estavam entregues ao departamento médico. Porém, isso não quer dizer que todos estarão aptos para enfrentar o Corinthians, na Arena.

Conforme apurou Zero Hora, a maioria ainda está no período de transição, estando presente nos trabalhos de aquecimento, mas não necessariamente estando liberada para o técnico Mano Menezes escalar na próxima quinta-feira (12).

Quem tem a maior chance de ficar à disposição é o centroavante Braithwaite, que deixou o gramado do Estádio Alfredo Jaconi, na vitória sobre o Juventude, com uma entorse no tornozelo direito.

No caso do volante Cuéllar, o tempo de parada é um empecilho. O colombiano está afastado desde o início de maio, quando acusou um desconforto muscular diante do Atlético Grau, no Peru. Desde então, tem sido submetido a treinos de força para aprimorar a parte física.

O meia Monsalve também está sendo reintegrado aos poucos, depois de ter sido afastado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Situação semelhante à do lateral-direito Igor Serrote, que recupera o condicionamento físico após uma fratura no punho esquerdo. Ambos não atuam desde meados de maio.

Além de aguardar pelo retorno pleno dos lesionados, a comissão técnica espera pela rodada das Eliminatórias para saber o grau de desgaste dos atletas convocados: Villasanti, Cristian Olivera e Aravena.

Possível escalação

O Tricolor realiza na manhã desta quarta-feira (11) o último treino antes de enfrentar o Corinthians. Uma provável escalação gremista teria: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Ronald (Villasanti), Alysson, Cristaldo e Amuzu (Cristian Olivera); Braithwaite (Arezo ou André Henrique).