Com Mano Menezes, Grêmio tem aproveitamento de sétimo colocado no Brasileirão

O empate em casa com o Corinthians freou a ascensão do Grêmio no Brasileirão, mas mantém o viés de recuperação desde a troca do técnico. Depois de assumir a equipe na penúltima colocação, Mano Menezes chega à parada do Mundial de Clubes com o time ocupando o 11º lugar.

Considerando apenas os jogos do atual treinador, a partir da 6ª rodada, o Tricolor obteve três vitórias, três empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de 57% — o que lhe deixaria acima do Atlético-MG que, com 55%, está na sétima colocação.

— O aproveitamento da equipe é próximo de 60% no Campeonato Brasileiro. Isso já daria uma condição de estar em uma colocação melhor, mas temos que descontar esse atraso inicial que aconteceu e por isso houve a troca no trabalho. Então, não temos que olhar para trás, temos que olhar para o corte — comentou o comandante gremista, e prosseguiu:

— Eu sempre faço mais ou menos uma análise sobre corte de cinco jogos, que isso já podemos considerar uma tendência. Então, estamos em tendência de melhora e assim vamos sair com essa avaliação dessa reta final em função disso.

Mano Menezes chegou à Arena no final de abril para substituir Gustavo Quinteros. Entre eles, ainda houve o empate no Gre-Nal, sob o comando interino de James Freitas.

Com o argentino, foram quatro jogos pelo Brasileirão: uma única vitória e três derrotas. Mais do que isso, o Grêmio sofreu nove gols e marcou apenas três. No recorte atual, são sete gols marcados e cinco sofridos.

Apesar da evolução no Brasileirão, o Tricolor colecionou insucessos nas outras competições, sendo eliminado da Copa do Brasil pelo CSA e tendo que disputar a repescagem da Copa Sul-Americana após o Mundial de Clubes.

O aproveitamento do Grêmio com os treinadores em 2025

Com Mano Menezes

7 jogos (3 vitórias, 3 empates e 1 derrota)

7 gols marcados e 5 sofridos

57% de aproveitamento

Com Gustavo Quinteros

4 jogos (1 vitória e 3 derrotas)

3 gols marcados e 9 sofridos

25% de aproveitamento

*O time foi comandado de forma interina por James Freitas em Grêmio 1x1 Inter.

