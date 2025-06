Marchesín foi o primeiro jogador negociado do Grêmio no ano. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Com o primeiro semestre perto do fim, o Grêmio se aproxima da meta orçamentária de vendas. O Tricolor negociou cinco jogadores nos primeiros meses de 2025 e ultrapassou metade do valor estimado.

O orçamento divulgado pelo clube para o exercício fiscal projeta receber R$136 milhões em transferências. O montante pode ser arrecadado em transações diretas, empréstimos, cláusulas ativas ou via mecanismo de solidariedade.

O Tricolor atingiu 59,5% da meta orçamentária em transferências. O restante do valor deverá ser alcançado antes de dezembro, de acordo com a expectativa interna do clube.

Outras fontes de receita

Outras equipes demonstraram interesse em atletas do Grêmio, e há a possibilidade de Vanderson, do Monaco, ser vendido para o Barcelona, o que pode gerar mais de R$18 milhões.

Os dirigentes acreditam que a meta será superada. Há a necessidade de compensação pela eliminação na Copa do Brasil, na terceira fase, competição que paga quantias milionárias conforme o clube avança.

O Grêmio estimava chegar às quartas de final e, pela projeção, deixou de arrecadar R$8,3 milhões.