Com ausências, Grêmio treina em dois turnos no CT Luiz Carvalho

Amuzu treinou e pode retornar contra o Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio realizará nesta quinta-feira (5) treinamentos em dois turnos no CT Luiz Carvalho. Pela manhã, os jogadores fizeram atividades com bola no gramado.

À tarde, os trabalhos serão limitados à academia, com ênfase no aprimoramento da parte física do elenco.

O Tricolor aproveita a folga de uma semana no calendário, ocasionada pela data Fifa, para implementar treinos de força.

Em entrevistas recentes, o técnico Mano Menezes revelou que foi identificada uma defasagem física nos atletas, segundo ele por conta dos métodos de treinamento aplicados pela comissão técnica capitaneada pelo argentino Gustavo Quinteros.

— Avisei aos jogadores que, fora de campo, era necessário redobrar os cuidados. A mudança de metodologia envolve risco de lesões musculares. A carga de força do trabalho anterior era muito diferente da que acreditamos ser necessária para jogar a cada três dias no Brasil — comentou Mano.

Reforço para o ataque

Entre os atletas que têm participado dos treinos está o atacante Francis Amuzu, recuperado de um quadro de gastroenterite que o tirou dos dois últimos jogos.

Por outro lado, o centroavante Braithwaite foi desfalque, recuperando-se de uma entorse no tornozelo direito.

Ausência dos convocados

Além do dinamarquês, não participaram os três convocados para as Eliminatórias: Villasanti, Cristian Olivera e Aravena foram chamados por Paraguai, Uruguai e Chile, respectivamente.

O próximo jogo do Grêmio ocorre somente na quinta-feira (12) da semana seguinte, quando recebe o Corinthians, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão.