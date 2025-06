Com a volta dos titulares, Grêmio enfrenta o Juventude para afastar desconfiança

Mano Menezes usará força máxima da equipe para enfrentar o Juventude em Caxias do Sul. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Com a volta dos titulares, o Grêmio enfrenta o Juventude neste domingo (1º). A partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, será realizada no Estádio Alfredo Jaconi. Mano Menezes escolheu poupar forças no duelo da última quinta-feira (29) sobre o Sportivo Luqueño, mas agora terá o retorno dos seus principais jogadores para a partida na Serra.

O Tricolor iniciou a rodada em 12º lugar, com 12 pontos. O adversário deste final de semana é 19º, com oito.

Preocupado em se afastar cada vez mais do Z-4, o Grêmio aposta em um bom resultado contra o Juventude para se distanciar da instabilidade que se instalou no clube desde o início do Brasileirão. Para alcançar esse objetivo, a comissão técnica contará com seus principais jogadores descansados e prontos para o desafio em Caxias do Sul.

Preservados da partida contra o Sportivo Luqueño, os titulares voltam ao time. Tiago Volpi reassume o posto no gol, com Kannemann e Wagner Leonardo novamente como a dupla de defesa. Marlon será o lateral-esquerdo, com Gustavo Martins e Ronald como alternativas para o lado direito.

Villasanti e Dodi abrem o meio-campo, com Cristaldo na armação das jogadas ofensivas. Cristian Oliveira, Braithwaite e Amuzu serão o trio de atacantes na Serra.

O adversário

No caso do Juventude, o momento é de transição. Após a saída de Fabio Matias, Cláudio Tencati assumiu a equipe e concentra suas atenções na briga contra o rebaixamento. A estreia do treinador teve o empate com o Fluminense no Jaconi em 1 a 1, mas o jogo seguinte terminou em derrota por 1 a 0 para o Bragantino.

O resultado em São Paulo terá repercussões para a equipe da Serra. Gustavo, goleiro titular, sentiu lesão muscular e será desfalque. Assim como o volante Jadson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumpre suspensão contra o Grêmio.

Além disso, com apenas oito gols marcados, o Juventude possui um dos ataques menos eficientes deste Campeonato Brasileiro.