Clube brasileiro entra na disputa com Grêmio por Adryelson

Adryelson venceu a Libertadores e o Brasileirão com o Botafogo. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

O Grêmio ganhou um concorrente na disputa pelo zagueiro Adryelson. O defensor de 27 anos pertence ao Lyon, da França, e está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, até junho.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Santos também manifestou interesse pelo jogador e abriu conversas com o Lyon. O Tricolor considera que o negócio é difícil, especialmente pela questão financeira.

O zagueiro não descarta um retorno ao Brasil, já que não deve permanecer no Anderlecht e também não está nos planos do Lyon. O valor oferecido pelo Grêmio não está longe do pretendido pelo jogador.

Os dirigentes do Grêmio já conversam com os franceses há alguns dias. Um dos principais pontos em debate entre as partes é o molde da negociação. Até o momento, não há definição se o Lyon topará emprestar o jogador ou se apenas aceitará a venda do atleta.

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, a conversa ainda está no âmbito dos clubes. Não há uma definição do molde do negócio, mas há uma tendência de que os franceses priorizem a venda do zagueiro.

A boa relação entre os dirigentes do Grêmio e os operadores do grupo Eagle, que pertence a John Textor e é adquiriu o Lyon, favorece as conversas. Por enquanto, o Grêmio ainda não conseguiu avançar significativamente pela contratação.