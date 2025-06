Cinco laterais-direitos que o Grêmio pode contratar na janela de transferências

Mario Fernandes disputou a Copa de 2018 pela Rússia. Emmanuel Dunand / AFP

Entre as carências do elenco do Grêmio para a sequência da temporada está a lateral direita. Sendo assim, a posição será um dos alvos da diretoria nesta janela de transferências.

Mano Menezes conta com três nomes no elenco — João Pedro, Igor Serrote e João Lucas. No entanto, está necessitando realizar improvisações pois os três estão lesionados.

Além disso, o clube avalia que João Lucas teve um desempenho abaixo do esperado no primeiro semestre e Igor Serrote tem potencial para ser negociado.

Considerando que o clube já ultrapassou o limite de estrangeiros, Zero Hora listou cinco atletas brasileiros que poderiam reforçar o elenco do Grêmio para a sequência do ano. Confira:

Mayke (Palmeiras)

Mayke está no Palmeiras desde 2017. Cesar Greco / Palmeiras /Divulgação

Virou reserva do Palmeiras que tem Marcos Rocha e Giay. Além disso, quando usa três zagueiros, Abel Ferreira costuma utilizar Felipe Anderson na ala direita.

Por esta razão, o clube paulista não vê problemas em liberar o jogador sem custos no meio do ano. O contrato com o Verdão vai até dezembro.

Mayke atuou com Mano Menezes no Cruzeiro entre 2016 e 2017 e no próprio Palmeiras, em 2023.

Mário Fernandes (sem clube)

Mário Fernandes é cria da base do Grêmio. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Está livre no mercado desde que deixou o Zenit, no ano passado. Foi revelado pelo Grêmio, ficou por 10 anos no CSKA, obteve cidadania russa e defendeu a seleção na Copa do Mundo de 2018.

No início de 2023, sob o comando de Mano Menezes, disputou o Gauchão pelo Inter, quando sua transferência ao Tricolor era dada como encaminhada.

Apesar do currículo, o fato de ter 34 anos, não atuar em uma partida oficial desde junho do ano passado e ter momentos conturbados ao longo da carreira podem pesar negativamente.

Fagner (Cruzeiro)

Fágner é reserva de William no Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Chegou à Toca da Raposa no pacote de nomes de peso de Pedro Lourenço, empresário que adquiriu a SAF do Cruzeiro no final do ano passado e contratou, além do lateral, os atacantes Dudu e Gabigol.

Entretanto, enquanto Dudu já pulou o muro e foi jogar no Galo, Fagner e Gabriel Barbosa estão na reserva.

Aos 35 anos, ele foi jogador de Mano Menezes no Corinthians em 2014 e 2023, o que pode ajudar na aproximação.

JP Chermont (Santos)

JP Chermont pode perder espaço no Santos. Santos / Divulgação

Os titulares do Santos têm sido os argentinos Escobar e Léo Godoy. Além disso, após um longo período afastado por lesão, o experiente Aderlan voltou a jogar e Nathan está retornando de empréstimo do Inter.

A equipe paulista ainda está tentando a contratação de Myke, do Palmeiras. Sendo assim, deve faltar espaço para João Pedro Chermont entre os titulares do Peixe.

Visto como um jovem com potencial e figura frequente nas seleções de base, ele poderia encontrar espaço para se desenvolver no Grêmio.

Mateusinho (Cuiabá)

Mateusinho está no Cuiabá desde 2023. Asscom Dourado / Divulgação

Seria uma contratação diferente e de menor custo. Entretanto, arriscada por um episódio conturbado na carreira do jogador.

Mateusinho, 26 anos, é o principal lateral-direito da Série B do Brasileirão. Ele está no Cuiabá, atual quarto colocado, desde 2023. Na época, ele foi um dos destaques da Segunda Divisão pelo Sampaio Corrêa e chegou a ser monitorado pelo Inter de Mano Menezes.

Porém, o jogador foi condenado pelo STJD por participar de um esquema de apostas quando atuava pela equipe maranhense e precisou cumprir uma suspensão de 600 dias.

Em 2025, de volta após o gancho, ele já fez 21 jogos pelo Dourado.