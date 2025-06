Cinco jogadores que não fizeram sete partidas no Brasileirão e podem reforçar o Grêmio

O Grêmio está em busca de reforços para o restante de temporada. Inicialmente, o clube observa zagueiros e meio-campistas no mercado — nacional e do Exterior. Porém, há limitações para realizar essas contratações.

São duas janelas de transferências: uma até o próximo dia 10 e outra entre 10 de julho e 2 de setembro. Se mirar o mercado brasileiro, o Tricolor precisa considerar que pode contratar somente jogadores que não atuaram em sete partidas no Brasileirão — Alex Santana, acertado com a direção gremista, é um exemplo disso.

Zero Hora elenca cinco atletas que se encaixam neste requisito e podem pintar no Grêmio.

Igor Rabello (Atlético-MG)

Defensor está em baixa no Galo. Pedro Souza / Atlético-MG

Pouco utilizado na equipe mineira, o defensor de 30 anos pode ser uma boa opção para a zaga gremista. Ele entrou em campo apenas duas vezes no Brasileirão. Na temporada, tem três partidas e um gol.

Seu contrato com o Galo termina no fim de 2025. Ao final do ano passado, o Fluminense chegou a sondar a situação do atleta, mas as negociações não avançaram.

Abner (Juventude)

Abner já tem seis jogos no Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Por mais que o Juventude seja o clube mais vazado até aqui no Brasileirão, o zagueiro de apenas 21 anos, vem se destacando na temporada. O Botafogo quase o contratou por R$ 14,1 milhões, mas a negociação acabou não se concretizando.

Trata-se de um investimento alto e complexo, mas que pode render bons frutos a quem contratá-lo. É preciso ser rápido, pois Abner já soma seis jogos no Campeonato Brasileiro. Se atuar contra o Palmeiras, no próximo dia 11, não sairá para outros times do Brasil.

Walace (Cruzeiro)

Walace foi revelado pelo Grêmio. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Velho conhecido da torcida gremista, Walace está em baixa no Cruzeiro. Ele foi um dos destaques do penta da Copa do Brasil conquistado pelo Tricolor em 2016.

Depois de jogar por Hamburgo-ALE, Hannover-ALE e Udinese-ITA, voltou ao Brasil no meio do ano passado, sendo um dos reforços mais caros da nova SAF do time mineiro, mas não conseguiu se firmar entre os titulares. No Brasileirão deste ano, disputou cinco partidas.

Patrick de Paula (Botafogo)

Patrick de Paula jogou 21 partidas nesta temporada. Vitor Silva / Botafogo

Tricampeão da Libertadores (duas com o Palmeiras e uma com o Botafogo), o volante tem perdido espaço no time comandado por Renato Paiva. Patrick até começou bem a temporada, mas jogou apenas uma das últimas sete partidas que foi relacionado.

São 21 jogos na temporada (seis no Brasileirão) e quatro gols. Por conta das poucas oportunidades, o meio-campista pode ser seduzido por uma oferta colorada, já que terá a oportunidade de sonhar com a quarta Libertadores.

Praxedes (Bragantino)

Praxedes não jogou em 2025. Bragantino / Divulgação

Maior contratação da história do Bragantino (R$ 36 milhões), o meio-campista perdeu espaço no time. Voltou de empréstimo no começo da temporada, após passar 2024 no Athletico-PR, mas ainda não fez nenhum jogo.

Revelado pelo Inter, o meia de 23 anos busca reencontrar sua boa fase — vivida, inclusive, no Colorado. Pode ser que o Rio Grande do Sul, já conhecido por ele, seja o lugar ideal para isso.

Produção: Leo Bender

