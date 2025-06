CBF divulga áudio do VAR no pênalti marcado para o Grêmio contra o Juventude; veja vídeo

Decisão inicial do juíz havia sido não marcar o pênalti.

O Grêmio venceu o Juventude neste domingo (1º) por 2 a 0 no Alfredo Jaconi. O placar foi aberto logo no início da partida, por volta dos 13 minutos, quando Braithwaite converteu pênalti. O lance que resultou na penalidade foi revisado em vídeo.

No campo, o árbitro Raphael Claus não havia marcado a penalidade, mas Daiane Muniz, responsável pelo VAR , recomendou a revisão do lance. O áudio que mostra a conversa que resultou na marcação da penalidade foi divulgado pela CBF ainda neste domingo.

— Nós temos um jogador que para na frente do (outro) jogador. Nós temos um goleiro que vai em direção ao câmera e tem um movimento adicional de empurrar o rosto desse atleta — diz integrante da equipe do VAR em trecho do áudio.