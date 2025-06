Caíque no Grêmio? Veja análise da temporada do volante e possível reforço

O Grêmio segue em negociação com o Juventude para contratação do volante Caíque. A proposta é de R$ 5 milhões e a ida de dois atletas para o Alviverde . A expectativa é de que as tratativas sejam resolvidas até esta quarta (25).

Com 29 anos, Caíque voltou a jogar em 5 de maio, no duelo contra o Atlético-MG, pela sétima rodada do Brasileirão. O volante entrou no segundo tempo, após longo período afastado dos gramados para recuperar-se de lesão ligamentar no joelho direito.