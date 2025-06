Caíque é reprovado nos exames, e Grêmio cancela negócio com Juventude

Atleta sofreu grave lesão no joelho direito em agosto do ano passado. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Está cancelado o negócio entre Grêmio e Juventude por Caíque. Depois de ter detectado um problema clínico nos exames realizados na sexta-feira (27), o volante foi submetido a uma nova avaliação e reprovado pelo departamento médico gremista.

O Tricolor repassará os resultados ao clube da Serra, justificando o cancelamento da transferência e liberando o jogador para retornar a Caxias do Sul.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o risco detectado tem relação com a lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito que afastou o atleta dos gramados de agosto do ano passado a maio deste ano.

Nesta temporada, Caíque disputou apenas cinco partidas, tendo sido a última justamente contra o Grêmio, no início de junho, quando o volante deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo.

A negociação se arrastou por várias semanas e foi concluída quando a diretoria gremista acenou com o pagamento de R$ 5 milhões mais o repasse de dois atletas do elenco gremista.

Um deles é o lateral Luan Cândido, que já havia viajado para se apresentar no Estádio Alfredo Jaconi. Sem chegar a um consenso sobre o segundo nome, o Tricolor deveria desembolsar mais R$ 2 milhões. A partir do cancelamento do negócio, Luan também deve retornar a Porto Alegre.

Aos 29 anos, Caíque tem vínculo com o Juventude até o final da temporada e, a partir de julho, poderá assinar pré-contrato com qualquer outro clube.