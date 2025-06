Braithwaite sofre entorse e é dúvida no Grêmio para enfrentar o Corinthians

Braithwaite foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo da partida em Caxias do Sul. André Ávila / Agencia RBS

Braithwaite tem um problema menos grave do que a primeira suspeita, mas ainda assim pode ser ausência contra o Corinthians, dia 12. O centroavante sofreu uma entorse no tornozelo contra o Juventude, no último domingo (1º).

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, os exames diagnosticaram uma entorse no tornozelo do atacante. O problema não é considerado grave, mas o jogador será reavaliado diariamente até a partida que acontece na Arena.

Ainda no vestiário do estádio Alfredo Jaconi, a primeira suspeita era de uma fratura após a pancada sofrida no tornozelo. Apesar do quadro de dor do atleta no momento, a fratura foi descartada.

O dinamarquês sofreu uma falta e precisou ser substituído aos 10 minutos do segundo tempo. Na saída do gramado, ao invés de sentar no banco de reservas, foi imediatamente ao vestiário do Jaconi.

Incômodo com pergunta

Na zona mista, após o apito final, a lesão foi um tema das perguntas. Contudo, o jogador preferiu não entrar em detalhes, esquivando-se de qualquer informação sobre seu estado.

— Não quero falar, tem coisas mais importantes do que isso — declarou o centroavante, visivelmente incomodado com o questionamento.

Por outro lado, Amuzu deve estar à disposição de Mano Menezes contra o Corinthians. O belga sofreu um quadro de gastroenterite e chegou a perder quatro quilos. Recuperado, ele treina com os companheiros e será alternativa.

