Autor de golaço no Gre-Nal do Brasileirão sub-17, atacante do Grêmio celebra: "Vivo um momento muito bom"

Um dos destaques da base do Grêmio é João Borne, 17 anos. Natural de Maceió, o atacante e capitão do Tricolor marcou um golaço de falta no Gre-Nal do Brasileirão sub-17, na terça-feira (10), Além disso, é o artilheiro do Gauchão da categoria, ao lado de João Bezerra, do Inter, com sete gols.